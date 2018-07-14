95047

TERREMOTO ALLE 4.51 DI NOTTE. MAGNITUDO 4.4, AVVERTITA A MESSINA E REGGIO CALABRIA

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2018 06:32
Un terremoto di magnitudo 4.4 é stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare al largo delle coste di Tropea, in Calabria. La scossa, che si è verificata ad una profondità di 57 km, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Il terremoto è stato avvertito chiaramente da messinesi e calabresi, molti svegliati nel cuore della notte, soprattutto quelli che vivono nelle case ai piani alti.

Secondo le prime verifiche del Dipartimento della Protezione Civile al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se sono state decine le telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze di polizia, con i paesi costieri in questo periodo affollati di turisti.

