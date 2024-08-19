TERREMOTO CON EPICENTRO A RADDUSA. MAGNITUDO 3.2.

Una scossa di terremoto si è verificata alle 18:21 di oggi, lunedì 19 agosto, in Sicilia. In particolare, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro 8km a sud-est di Raddu...

Una scossa di terremoto si è verificata alle 18:21 di oggi, lunedì 19 agosto, in Sicilia. In particolare, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro 8km a sud-est di Raddusa, in provincia di Catania. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 30km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.