TERREMOTO CON MAGNITUDO 3.1 CON EPICENTRO MILO
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 11 km W Milo (CT),16-12-2018 20:29:32 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 14.99 ad una profondità di 1 km.Il...
A cura di Redazione
16 dicembre 2018 20:53
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 11 km W Milo (CT),
16-12-2018 20:29:32 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 14.99 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Non si segnalano danni a persone e cose.