TERREMOTO DI 3.4 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 23.08

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2018 01:36
News
Ancora paura dove le scosse di terremoto sembrano non avere sosta. Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato alle 23.08 dall'Ingv con epicentro a Biancavilla. La magnitudo è stata ad una  profondità di soli quattro chilometri.

Il sisma, che ha avuto un ipocentro molto superficiale, è stato nettamente avvertito in superficie, specialmente ad  Adrano, Ragalna, Paternò e Belpasso.

Molta gente si è riversata in strada ma non si registrano al momento danni a cose o persone.

GUIDA COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO

IN AGGIORNAMENTO

