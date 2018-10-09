TERREMOTO DI 3.4 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 23.08

Ancora paura dove le scosse di terremoto sembrano non avere sosta. Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato alle 23.08 dall'Ingv con epicentro a Biancavilla. La magnitudo è stata ad una profo...

Ancora paura dove le scosse di terremoto sembrano non avere sosta. Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato alle 23.08 dall'Ingv con epicentro a Biancavilla. La magnitudo è stata ad una profondità di soli quattro chilometri.

Il sisma, che ha avuto un ipocentro molto superficiale, è stato nettamente avvertito in superficie, specialmente ad Adrano, Ragalna, Paternò e Belpasso.

Molta gente si è riversata in strada ma non si registrano al momento danni a cose o persone.

