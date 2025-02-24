TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.6 A SANT’AGATA LI BATTIATI: SCOSSA AVVERTITA, TREMORE VULCANICO ANCORA ELEVATO

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato questa notte, alle ore 00.35, dalla sala operativa dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania. L’epicentro del sisma è stato localizza...

A cura di Redazione 24 febbraio 2025 08:20

