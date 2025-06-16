Terremoto di magnitudo 2.9 nella notte al largo di Messina

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte al largo della costa nord-orientale della Sicilia, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 2.9, si è verificato alle ore 04:35 ital...

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte al largo della costa nord-orientale della Sicilia, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 2.9, si è verificato alle ore 04:35 italiane (UTC +02:00) del 16 giugno 2025, nella zona classificata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) come “Costa siciliana nord orientale (Messina)”.

L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle coordinate geografiche 38.3138 di latitudine e 15.4237 di longitudine, ad una profondità di 9 chilometri. L’epicentro si trova in mare, in un tratto compreso tra le località di Rometta e Capo Rasocolmo.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose, né particolari segnalazioni da parte della popolazione, trattandosi di una scossa di bassa intensità. Tuttavia, il sisma è stato rilevato con precisione dai sistemi di monitoraggio sismico dell’INGV, che continuano a tenere sotto controllo l’attività tellurica dell’area.

La costa nord-orientale della Sicilia è una zona sismicamente attiva, soggetta a movimenti tellurici anche di lieve entità, come quello odierno. L’evento rientra nella normale attività geodinamica dell’area.