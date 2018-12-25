TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.6 POCHI MINUTI FA CON EPICENTRO BELPASSO

AGGIORNAMENTOUn terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 10 km N Ragalna (CT), il25-12-2018 22:19:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.95 ad una profondità di 2 km.Il terremo...

AGGIORNAMENTO

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 10 km N Ragalna (CT), il

25-12-2018 22:19:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.95 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto, pochi minuti fa, precisamente alle ore 20.40 ella zona: 3 km N Belpasso ad una profondità di 0 km.

La profondità del sisma è stata a 0 km, e proprio la circostanza di un terremoto superficiale ha fatto sì che fosse ben avvertito dalla popolazione

Durante il pomeriggio si sono verificati altri eventi sismici, quello piu forte è stato registrato alle ore 13.45 di magnitudo 3.4 con epicentro a Biancavilla

Notte movimentata per l'Etna.

Tante scosse registrate nella notte dall'Istituto Nazionale Geofisica

Ecco nel dettaglio:

Ore 08.32 magnitudo 2.7 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 1 km

Ore 08.03 magnitudo 2.9 con epicentro a Ragalna ad una profondità di 4 km

Ore 07.27 magnitudo 2.7 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 3 km

Ore 06.51 magnitudo 2.5 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 1 km

Ore 05.08 magnitudo 2.7 con epicentro a Ragalna ad una profondità di 4 km

Ore 05.03 magnitudo 2.9 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 3 km

Non si segnalano danni a persone e cosa

E' stato riaperto, con limitazioni operative, l'aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l'attività eruttiva dell'Etna. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l'ora. Non ci sono partenze, quindi potranno arrivare quattro velivoli l'ora. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall'Ingv. La zona dove i tremori sono maggiormente avvertiti è quella di Zafferana Etnea.