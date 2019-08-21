TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.0 A ZAFFERANA ETNEA

Alle 13.44 di oggi, 21 agosto 2019, un terremoto di magnitudo locale 3.0 si è verificato a un chilometro di distanza dal Comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania.Secondo la sala operativa de...

Alle 13.44 di oggi, 21 agosto 2019, un terremoto di magnitudo locale 3.0 si è verificato a un chilometro di distanza dal Comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania.

Secondo la sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del capoluogo etneo, che ha rilevato il sisma, la scossa è partita da una profondità di circa sette chilometri.

Il tremore è stato avvertito dai cittadini di diversi Comuni dell'hinterland, su tutti quelli entro un raggio di dieci chilometri dall'epicentro: oltre a Zafferana, quindi, Santa Venerina, Milo, Sant'Alfio, Giarre, Trecastagni, Pedara, Viagrande, Aci Sant'Antonio e Riposto.