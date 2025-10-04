TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.1 NEL MESSINESE, EPICENTRO A OLIVERI: SCOSSA AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE

Oliveri (Messina), 4 ottobre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa sera, alle ore 22:32:33, nei pressi del comune di Oliveri, in provincia di Messina.Secondo quanto...

Oliveri (Messina), 4 ottobre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa sera, alle ore 22:32:33, nei pressi del comune di Oliveri, in provincia di Messina.

Secondo quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato a circa 1 chilometro a est del centro abitato, con coordinate geografiche 38.1268 di latitudine e 15.0680 di longitudine, a una profondità di 8 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, non solo a Oliveri ma anche nei comuni limitrofi di Falcone, Furnari e Gioiosa Marea, dove diversi cittadini hanno riferito di aver percepito un tremore secco.

Pochi minuti dopo, alle ore 22:38:57, si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 1.8, con epicentro 1 km a ovest di Falcone (ME), alle coordinate 38.1198 di latitudine e 15.0742 di longitudine, sempre a una profondità di 8 km.

Anche questo evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. La magnitudo moderata e la profondità relativamente bassa hanno comunque contribuito alla diffusione della percezione del sisma in un’area piuttosto ampia.

Le autorità locali e i tecnici dell’INGV continuano a monitorare la situazione, ma al momento non risultano ulteriori scosse di rilievo.