TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 A SORTINO NELLA NOTTE, AVVERTITO ANCHE A CATANIA

Ancora momenti di paura nella nostra isola a causa dello sciame sismico che sembra non volersi placare. Dopo le continue scosse di terremoto che fino a ieri si sono verificate nel Catanese, anche la scorsa notte altre tre sono state avvertite nel Siracusano.

In particolare, la prima, di magnitudo 2.7, ha avuto luogo alle ore 2,45 con epicentro a 2 chilometri da Sortino a una profondità di 6. La seconda è stata, invece, di intensità maggiore, ovvero 3.2, ed è avvenuta due minuti dopo.

Infine, la terza, di nuovo di magnitudo 2.7, è stata registrata alle ore 2,49 con epicentro nella costa siracusana.

L’evento è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione

Il terremoto delle 2.47 in particolare è stato sentito distintamente anche a Catania, già provata dall'eruzione dell'Etna.

Non si sarebbero registrati danni a cose o persone.