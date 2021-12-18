TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 POCHI MINUTI FA CON EPICENTRO A TROINA

AGGIORNAMENTO ORE 23.00

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto alla ore 22:40:34 nella zona: 1 km E Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.633, 14.946 ad una profondità di 4 km.

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa, soprattutto nelle zone vicino all’epicentro

Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 5 km E Troina (EN) il 18/12/2021 22:24:45 ad una profondità di 31.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7822, longitudine 14.6577.

Una replica è stata registrata pochi minuti dopo, alle ore 22.28 di magnitudo ML 2.0 con epicentro sempre Troina ad una profondità di 47 km.

DATI

La localizzazione preliminare è la seguente:# Data e ora locale: 18 dic 2021 22:24:45# Coordinate Epicentrali: 37.782 14.658# Zona: 5 Km E Troina (EN)# Magnitudo Richter: 3.5 ML# Profondità: 31.3 km