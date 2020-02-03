TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 CON EPICENTRO A TROINA
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore a 16.13.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di pr...
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore a 16.13.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro a Troina, in provincia di Enna.
Non si segnalano al momento danni a persone o cose.
La scossa è stata preceduta da altre due scosse:
Alle ore 16:04 terremoto di magnitudo ML 3.0 nella zona: 4 km E Troina (EN)
Alle ore 15.55 terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 5 km S Troina
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
I DATI:
Magnitudo ML 3.6 alle ore 16:13 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.76, 14.64 ad una profondità di 36 km.è avvenuto nella zona: 5 km SE Troina (EN),
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.