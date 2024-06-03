95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 IN MARE AL LARGO DELLA SICILIA

03 giugno 2024 09:12
News
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:11 di ieri nel Canale di Sicilia meridionale.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 31 chilometri di profondità ed epicentro a nordest dell’isola di Linosa. MNon si segnalano danni a persone o cose

