TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 IN MARE AL LARGO DELLA SICILIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:11 di ieri nel Canale di Sicilia meridionale. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha...

A cura di Redazione 03 giugno 2024 09:12

