TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 IN MARE AL LARGO DELLA SICILIA
A cura di Redazione
03 giugno 2024 09:12
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:11 di ieri nel Canale di Sicilia meridionale.
Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 31 chilometri di profondità ed epicentro a nordest dell’isola di Linosa. MNon si segnalano danni a persone o cose