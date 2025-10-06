Terremoto di magnitudo 4.4 al largo di Pesaro: scossa avvertita in tutta la costa marchigiana

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.4 è stata registrata oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 12:13 (ora italiana) al largo della Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di...

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.4 è stata registrata oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 12:13 (ora italiana) al largo della Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro e Urbino.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento sismico ha avuto epicentro in mare, a circa 43.9782° di latitudine e 13.3723° di longitudine, a una profondità di 8 km.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in numerose località della regione, tra cui Ancona, Pesaro, Fano, e in generale lungo tutta la fascia costiera marchigiana.

Diverse segnalazioni sono arrivate anche da zone interne, come Urbino e Fabriano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma molti cittadini si sono riversati in strada per la paura.

L’epicentro è stato localizzato al largo della costa di Pesaro, in pieno Mare Adriatico, come mostrato nella mappa diffusa dagli enti preposti al monitoraggio sismico.

Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a seguire solo fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.