TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.6 TRA MALTA E LA LIBIA, AVVERTITA NEL SUD DELLA SICILIA

Terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrato alle 20,55 nella zona di Malta ad una profondità di 9 km.A darne notizia l'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia.La scossa è stata avvertita dist...

30 gennaio 2023 21:58
Terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrato alle 20,55 nella zona di Malta ad una profondità di 9 km.

A darne notizia l’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata avvertita distintamente nelle provincie di Siracusa e Ragusa, soprattutto ai piani alti dei palazzi.

Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La scossa è stata seguita da altre due scosse:

Alle ore 21.10 di magnitudo 3.8 ed alle ore 21.13 di magnitudo 3.5

