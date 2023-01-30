TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.6 TRA MALTA E LA LIBIA, AVVERTITA NEL SUD DELLA SICILIA

Terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrato alle 20,55 nella zona di Malta ad una profondità di 9 km.A darne notizia l’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia.La scossa è stata avvertita dist...

A cura di Redazione 30 gennaio 2023 21:58

