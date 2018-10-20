TERREMOTO DI MAGNITUDO ML 2.9, ALLE ORE 11.54 CON EPICENTRO BELPASSO

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 2 km N Belpasso (CT), il 20-10-2018 11:54:57 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.61, 14.98 ad una profondità di 0...

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 2 km N Belpasso (CT), il 20-10-2018 11:54:57 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.61, 14.98 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La profondità del sisma è stata a km, e proprio la circostanza di un terremoto così superficiale ha fatto sì che fosse ben avvertito dalla popolazione è stata ben avvertita dalle popolazioni di diversi comuni dell'hinterland da Ragalna, Belpasso, Paternò , Santa Maria di Licodia a Biancavilla

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

IN AGGIORNAMENTO