TERREMOTO DI MAGNITUO ML 2,1 A RAGALNA
TERREMOTO DI MAGNITUO ML 2,1 A RAGALNA
A cura di Redazione
15 agosto 2018 09:47
Piccola scossa di terremoto,
stamattina alle 7,44 di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 8 km N Ragalna (CT), alle ore 07:44:33
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.71, 14.92 ad una profondità di 20 km.
Un ulteriore scossa di magnitudo ML 1.8 è avvenuta nella zona: 8 km SE Bronte (CT), alle ore 08:40:18 ad una profondità di 28 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Solo spavento, non ci sono stati danni a persone e cose.