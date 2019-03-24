TERREMOTO, DUE SCOSSE NEL CORSO DELLA NOTTE SULL’ETNA. EPICENTRO NEL TERRITORIO DI RAGALNA

Quattro micro scosse di di terremoto hanno interessato l’Etna, nel corso delle ultime ore.Due sono state le scosse che hanno superato il magnitudo di 2.0Il primo si è verificato alle ore 03:49 di magn...

A cura di Redazione 24 marzo 2019 13:02

