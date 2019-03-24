TERREMOTO, DUE SCOSSE NEL CORSO DELLA NOTTE SULL’ETNA. EPICENTRO NEL TERRITORIO DI RAGALNA
Quattro micro scosse di di terremoto hanno interessato l’Etna, nel corso delle ultime ore.Due sono state le scosse che hanno superato il magnitudo di 2.0Il primo si è verificato alle ore 03:49 di magn...
Quattro micro scosse di di terremoto hanno interessato l’Etna, nel corso delle ultime ore.
Due sono state le scosse che hanno superato il magnitudo di 2.0
Il primo si è verificato alle ore 03:49 di magnitudo ML 2.1 nella zona: 9 km N Ragalna, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.71, 14.94 ad una profondità di 9 km.
Il secondo alle ore 04.25 di magnitudo ML 2.3 nella zona: 8 km N Ragalna con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 14.93 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.