TERREMOTO, DUE SCOSSE NEL CORSO DELLA NOTTE SULL’ETNA. EPICENTRO NEL TERRITORIO DI RAGALNA

24 marzo 2019 13:02
News
Quattro micro scosse di di terremoto hanno interessato l’Etna, nel corso delle ultime ore.

Due sono state le scosse che hanno superato il magnitudo di 2.0

Il primo si è verificato alle ore 03:49 di magnitudo ML 2.1 nella zona: 9 km N Ragalna,  con coordinate geografiche (lat, lon) 37.71, 14.94 ad una profondità di 9 km.

Il secondo alle ore 04.25 di magnitudo ML 2.3  nella zona: 8 km N Ragalna con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 14.93 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

