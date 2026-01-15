Terremoto in mare nel Mar Ionio alle 7:02 di oggi: magnitudo 4.3 registrata dall’INGV

Una significativa scossa di terremoto ha interessato nella mattinata di oggi, 15 gennaio 2026, il bacino del Mar Ionio Settentrionale. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia...

Una significativa scossa di terremoto ha interessato nella mattinata di oggi, 15 gennaio 2026, il bacino del Mar Ionio Settentrionale. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato l’evento alle ore 07:02:09 (ora italiana), con una magnitudo mb 4.3.

I dettagli tecnici

Secondo i dati ufficiali della Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato in mare aperto, alle coordinate latitudine 38.6701 e longitudine 18.0505.

L’ipocentro, ovvero il punto di origine della frattura nel sottosuolo, è stato individuato a una profondità di circa 15 chilometri. Si tratta dunque di un sisma superficiale, condizione che può favorire la percezione della scossa anche a distanza, soprattutto lungo le coste più vicine.

Localizzazione e avvertibilità

Il Mar Ionio Settentrionale è un’area caratterizzata da una marcata attività tettonica, trovandosi in una zona di interazione tra diverse strutture geologiche.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche in virtù della posizione dell’epicentro lontana dai principali centri abitati. Tuttavia, la scossa potrebbe essere stata avvertita da alcuni residenti, in particolare ai piani alti degli edifici, nelle province di Lecce, Crotone e Reggio Calabria.

L’INGV continua a monitorare l’area: eventuali aggiornamenti su repliche o ulteriori rilevazioni saranno comunicati nelle prossime ore.