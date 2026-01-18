Terremoto in Sicilia, magnitudo 4.0 nei Nebrodi: paura anche in provincia di Catania

AGGIORNAMENTO A seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo ML 4.0 registrata alle 14:54:15 di oggi, sabato 18 gennaio 2026, nell’area dei Nebrodi, sono state rilevate due repliche sismiche d...

AGGIORNAMENTO

A seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo ML 4.0 registrata alle 14:54:15 di oggi, sabato 18 gennaio 2026, nell’area dei Nebrodi, sono state rilevate due repliche sismiche di lieve entità.

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sala Sismica di Roma, le repliche sono avvenute entrambe a una profondità di circa 8 chilometri.

📍 Dettaglio delle repliche

Ore 14:58:14 – magnitudo ML 2.1 , epicentro 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME)

– magnitudo , epicentro Ore 15:35:10 – magnitudo ML 2.4, epicentro 3 km a ovest di Alcara Li Fusi (ME)

Le scosse successive sono state nettamente più deboli rispetto all’evento principale e non risultano aver causato danni a persone o strutture. In alcune zone dell’area nebroidea e limitrofa potrebbero essere state lievemente avvertite, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio 2026, nell’area dei Nebrodi.

Secondo i dati ufficiali, si è trattato di un evento sismico di magnitudo ML 4.0, con epicentro localizzato a 2 km a sud di Militello Rosmarino, in provincia di Messina.

La scossa è avvenuta alle 14:54:15 (ora italiana, UTC +01:00), ad una profondità di circa 8 chilometri, con coordinate geografiche 38.0267 di latitudine e 14.6738 di longitudine.

Il terremoto è stato localizzato dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sala Sismica di Roma.

Scossa avvertita anche nel Catanese

Il sisma è stato chiaramente avvertito anche in provincia di Catania, in particolare in diversi paesi dell’area etnea, tra cui Castiglione di Sicilia, Randazzo e Bronte, dove numerosi cittadini hanno segnalato tremori e vibrazioni, soprattutto ai piani più alti delle abitazioni.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso le consuete verifiche da parte delle autorità competenti.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in caso di nuove informazioni ufficiali.