Terremoto in Sicilia, due scosse in pochi minuti vicino Troina: magnitudo 2.8 e 1.5

Doppio evento sismico nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio 2026, nel territorio siciliano, con epicentro nell’area di Troina.

La prima scossa, di magnitudo ML 2.8, è stata registrata alle 14:03:27 UTC (le 16:03:27 ora italiana). L’epicentro è stato localizzato a circa 5 chilometri a nord-ovest di Troina, con coordinate 37.8213, 14.5748 e una profondità di 36 chilometri.

Pochi minuti dopo, alle 14:11:53 UTC (le 16:11:53 ora italiana), è stata registrata una seconda scossa più lieve, di magnitudo ML 1.5, con epicentro a circa 3 chilometri a nord di Troina. Le coordinate geografiche sono 37.8122, 14.5942, mentre la profondità è stata stimata in 32 chilometri.

Entrambi gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose. Le scosse, considerata la magnitudo contenuta e la profondità relativamente elevata, potrebbero essere state avvertite solo debolmente dalla popolazione locale.

La situazione resta sotto costante monitoraggio..