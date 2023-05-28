TERREMOTO. L'ESPERTO DELL'INGV: "NON SEMBRA CORRELATO DIRETTAMENTE ALL'ULTIMA ATTIVITÀ ERUTTIVA. MA DA UN PO' SI OSSERVA UNA RICARICA DELLA NOSTRA VULCANESSA"
Lo ha scritto il vulcanologo dell’INGV di Catania Alessandro Bonforte, pubblicando nella sua pagina social il sismogramma dei terremoti di questa mattina:
Lo sciame sismico che oggi ha svegliato gli etnei, che avrebbero preferito dormire un po' di più la domenica.
La profondità degli ipocentri, intorno ai 5 km, non sembra correlarlo direttamente all'ultima attività eruttiva. Ma di certo si osserva da un po' una ricarica del sistema di alimentazione della nostra vulcanessa, anche da altri dati.
Sarà il magma che spinge o sarà la tettonica? Le indagini di sui meccanismi, già avviate, potranno fornire altri indizi.
Nel frattempo, fate sempre riferimento alle fonti ufficiali, conclude il post, con la pazienza di aspettare il lavoro necessario e frenetico per i calcoli e per le comunicazioni verso DPC, che hanno la precedenza su tutte le altre.