Terremoto M 3.3 nello Stretto di Messina: scossa vicino a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 12 agosto 2025 – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, martedì 12 agosto, alle ore 13:34, in Calabria. Secondo i dati registrati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.3 sulla scala Richter, con epicentro situato sulle colline a est di Reggio Calabria, a circa 4 km dal centro abitato.

L’evento sismico si è verificato a una profondità di 69 km, alle coordinate geografiche 38.1247 di latitudine e 15.6862 di longitudine. La profondità significativa e la magnitudo moderata hanno contribuito a ridurre l’impatto del sisma sulla superficie.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L’episodio è stato percepito soprattutto nei comuni limitrofi all’epicentro, con lievi vibrazioni avvertite in alcune abitazioni.

Il terremoto è stato localizzato e confermato dai sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).