TERREMOTO MAGNITUDO 2.4 EPICENTRO RAGALNA

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 1 km E Ragalna (CT), il

22-10-2018 11:14:37 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.63, 14.95 ad una profondità di 4 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La profondità del sisma è stata a 4 km, e proprio la circostanza di un terremoto così superficiale ha fatto sì che fosse ben avvertito dalla popolazione.

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

IN AGGIORNAMENTO