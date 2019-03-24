TERREMOTO MAGNITUDO 2.8 A ZAFFERANA QUESTA SERA
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 20.27 hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.8.L’evento...
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 20.27 hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.8.
L’evento risulta localizzato a 0.8 km a sudest di Monte Zoccolaro.
La profondità è di 3.2 chilometri.
Le tre località più vicine all’epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Zafferana Etnea (CT) (4.2 km)
2) Milo (CT) (4.9 km)
3) Santa Venerina (CT) (7.2 km).
Quattro micro scosse di terremoto hanno interessato l’Etna, erano state registrate questa notte
Due sono state le scosse che hanno superato il magnitudo di 2.0
Il primo si è verificato alle ore 03:49 di magnitudo ML 2.1 nella zona: 9 km N Ragalna, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.71, 14.94 ad una profondità di 9 km.
Il secondo alle ore 04.25 di magnitudo ML 2.3 nella zona: 8 km N Ragalna con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 14.93 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.