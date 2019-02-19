TERREMOTO MAGNITUDO 3.3 IN NORD SICILIA E 2.2 A RAGALNA NELLA NOTTE
A cura di Redazione
19 febbraio 2019 07:00
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:52 tra i monti Nebrodi e le Madonie, nel nord della Sicilia.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 70 km di profondità ed epicentro tra Castel di Lucio (Messina), Sperlinga (Enna) e Gangi (Palermo).
Non si segnalano danni a persone o cose.
Tra le ore 01.00 e le ore 06.30 si sono registrate altre 4 micro scosse rispettivamente:
- ore 01:27:47 di magnitudo 1.7 con epicentro a Maletto
- ore 02.35.16 di magnitudo 1.4 con epicentro Costa Siracusana
- ore 05:59:35 di magnitudo 2.3 con epicentro Ragalna
- ore 06:23:46 di magnitudo 1.3 con epicentro Bronte