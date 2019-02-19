TERREMOTO MAGNITUDO 3.3 IN NORD SICILIA E 2.2 A RAGALNA NELLA NOTTE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:52 tra i monti Nebrodi e le Madonie, nel nord della Sicilia.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

A cura di Redazione 19 febbraio 2019 07:00

