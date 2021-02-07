TERREMOTO MAGNITUDO 3.7 AL LARGO DI CATANIA
Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 09.58 dalla popolazione in Sicilia, in particolare nell’area di Siracusa.L’INGV riporta che si è trattato di un evento magnitudo ML 3.7, avvenuto al...
Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 09.58 dalla popolazione in Sicilia, in particolare nell’area di Siracusa.
L’INGV riporta che si è trattato di un evento magnitudo ML 3.7, avvenuto alle 09:58:12 nel Mar Ionio Meridionale, al largo della costa orientale dell’isola, ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato a:
48 km a NE di Siracusa
50 km a SE di Acireale
52 km a E di Catania
81 km a S di Reggio di Calabria
90 km a S di Messina
96 km a NE di Ragusa
98 km a NE di Modica
Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Mar Ionio Meridionale (MARE), il
07-02-2021 08:58:12 (UTC) 34 minuti, 52 secondi fa
07-02-2021 09:58:12 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.39, 15.65 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.