TERREMOTO: NELLA NOTTE SCOSSA DI MAGNITUDO ML 2.2 A MOTTA SANT’ANASTASIA

Una piccola scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata nella notte con epicentro a Motta Sant'Anastasia.La scossa, che è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e...

A cura di Redazione 16 giugno 2022 07:57

