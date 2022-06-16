TERREMOTO: NELLA NOTTE SCOSSA DI MAGNITUDO ML 2.2 A MOTTA SANT’ANASTASIA
Una piccola scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata nella notte con epicentro a Motta Sant'Anastasia.
La scossa, che è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, si è verificata alle 04.44.11 con con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4610, 14.9080 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato a 13 km da Paternò
Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 8 km SW Motta Sant'Anastasia (CT), il 16-06-2022 04:44:11 (UTC +02:00) ora italiana
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.