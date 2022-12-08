TERREMOTO NELLA ZONA TRA CATANIA E RAGUSA CON STIMA PROVVISORIA MAGNITUDO TRA 4.0 E 4.5
AGGIORNAMENTO DATI UFFICIALI INGVUn terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE Mazzarrone (CT), alle ore 21:26:35 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.0680, 14.6000...
AGGIORNAMENTO DATI UFFICIALI INGV
Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE Mazzarrone (CT), alle ore 21:26:35 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.0680, 14.6000 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito nelle province di Ragusa Siracusa e Catania.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
IN AGGIORNAMENTO