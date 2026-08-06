Terremoto nell’Ennese, quattro scosse nella notte tra Troina e Nicosia: la più forte di magnitudo 2.9

Una breve sequenza sismica è stata registrata tra le 3:46 e le 4:45. Tre terremoti si sono verificati nell’arco di appena cinque minuti.

Quattro scosse di terremoto sono state registrate nella notte di giovedì 6 agosto nell’area dell’Ennese compresa tra i territori di Troina e Nicosia. Gli eventi sismici si sono susseguiti a breve distanza l’uno dall’altro, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.9.

La scossa più forte è stata rilevata alle 3:46:17, con una magnitudo di 2.9. L’epicentro è stato localizzato a circa cinque chilometri a nord-est di Troina, a una profondità di 39 chilometri.

Appena 54 secondi dopo, alle 3:47:11, è stato registrato un secondo terremoto di magnitudo 2.1, questa volta con epicentro a sei chilometri a nord-est di Nicosia. L’evento è avvenuto a una profondità di circa 11 chilometri.

La terza scossa è stata rilevata alle 3:50:59, poco meno di quattro minuti dopo. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.4, con epicentro localizzato tre chilometri a nord di Troina e ipocentro a 38 chilometri di profondità.

Dopo una pausa di quasi un’ora, alle 4:45:36, si è verificato il quarto evento sismico. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata localizzata quattro chilometri a ovest di Troina, a una profondità di 10 chilometri.

L’elenco completo delle quattro scosse

Ore 3:46:17 – magnitudo 2.9 , epicentro a 5 chilometri a nord-est di Troina, profondità 39 chilometri;

Ore 3:47:11 – magnitudo 2.1 , epicentro a 6 chilometri a nord-est di Nicosia, profondità 11 chilometri;

Ore 3:50:59 – magnitudo 2.4 , epicentro a 3 chilometri a nord di Troina, profondità 38 chilometri;

Ore 4:45:36 – magnitudo 2.2, epicentro a 4 chilometri a ovest di Troina, profondità 10 chilometri.

Le prime tre scosse si sono quindi concentrate in un intervallo di meno di cinque minuti, mentre il quarto terremoto è stato registrato circa 55 minuti dopo. Gli epicentri risultano distribuiti in una zona relativamente circoscritta tra Troina e Nicosia.

La diversa profondità degli eventi rappresenta uno degli elementi evidenziati dai dati: due terremoti sono avvenuti a circa 38-39 chilometri di profondità, mentre gli altri due sono stati localizzati a 10 e 11 chilometri.

La situazione resta sotto osservazione attraverso i sistemi di monitoraggio sismico, dopo le quattro scosse ravvicinate registrate durante le ore notturne.