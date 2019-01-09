TERREMOTO: NUOVA FORTE SCOSSA, MAGNITUDO 4.1 NELLA NOTTE, EPICENTRO A MILO
Forte scossa di magnitudo 4.1 nella notte.La scossa si è verificata alle 00:50 ad appena 2.2km di profondità sul versante nord/orientale del vulcano, con epicentro a 10 km da Milo ad una profondità di...
Forte scossa di magnitudo 4.1 nella notte.
La scossa si è verificata alle 00:50 ad appena 2.2km di profondità sul versante nord/orientale del vulcano, con epicentro a 10 km da Milo ad una profondità di 2.2 km
ECCO I DATI:
Data e ora locale: 09 gen 2019 00:50:34
Coordinate Epicentrali
Latitudine: 37° 47' 42"
Longitudine: 15° 2' 46"
Zona: 10 Km Nw Milo (CT)
Magnitudo Richter: 4.1 ML
Profondità: 2.2 km
La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la Sicilia centro/orientale, a Catania e Messina e in modo particolare a Giarre, Randazzo, Zafferana Etnea, Mascali, Maletto, Bronte
L'evento, con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant'Alfio e Milo, è stato avvertito dalla popolazione - si legge nella nota della Protezione civile -. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose". "Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana".
Un ulteriore scossa si è registrata alle ore 05:14:57 di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 6 km N Adrano ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE