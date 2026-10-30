🔴 TERREMOTO NEL TIRRENO MERIDIONALE Terremoto, nuovo sciame nel Tirreno davanti alla Sicilia: scossa di magnitudo 3.6

Diverse scosse durante la notte e nelle prime ore del mattino. La più forte alle 6:34, con magnitudo 3.6.

SICILIA – Nuovo sciame sismico nel Tirreno Meridionale, nel tratto di mare a nord della Sicilia. Dalla notte alle prime ore di questa mattina, venerdì 30 ottobre, sono state registrate diverse scosse di terremoto, con magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa più forte è stata registrata alle 6:34, con magnitudo 3.6, a una profondità di circa 10 chilometri.

La sequenza sismica è iniziata intorno all'1:17 ed è proseguita durante la notte e nelle prime ore del mattino.

L'elenco delle scosse registrate

Ecco i terremoti rilevati nel Tirreno Meridionale, secondo i dati INGV disponibili fino alle 7:15 di venerdì 30 ottobre:

Ore 01:17 – Magnitudo 2.1

Ore 03:17 – Magnitudo 2.4

Ore 04:32 – Magnitudo 2.4

Ore 04:36 – Magnitudo 2.7

Ore 06:34 – Magnitudo 3.6

Ore 06:52 – Magnitudo 2.2

Ore 07:15 – Magnitudo 3.0

Tutte le sette scosse riportate nell'elenco sono state localizzate in mare, a una profondità di circa 10 chilometri.

Il nuovo sciame arriva dopo diversi episodi sismici che nei giorni scorsi hanno interessato il Tirreno Meridionale, con scosse anche di intensità superiore.

La situazione continua a essere monitorata dall'INGV, che registra costantemente l'attività sismica nell'area. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni collegati alle ultime scosse.