TERREMOTO, PER LE SEGNALAZIONI DEI DANNI SI PUÒ SCARICARE IL MODULO
E' stato attivata la procedura che permette di segnalare, agli uffici Comunali di competenza, eventuali danni, causati dal sisma del 06/10/2018 agli immobili di proprietà dei privati.
Chiunque si trova nelle condizioni di avere subito danni nell'immobile di proprietà può trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 indirizzata all’ufficio Comunale di Protezione Civile attraverso il protocollo generale (piano terra palazzo comunale Parco del sole 22 o tramite e-mail ad [email protected] entro le ore 13.00 di giovedì 11 Ottobre 2018, dichiarando sotto la propria personale responsabilità:
-le generalità del dichiarante,
-foglio, particella e sub dell’immobile
-descrizione del danno
-possibilmente foto
-copia documento di riconoscimento.
le istanze saranno raccolte a corredo di una relazione che verrà inoltrata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.