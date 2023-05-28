AGGIORNAMENTO ORE 08.00Nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto ML 4.0 registrata dall’INGV alle 6:44 nella zona di Milo, nel catanes...

AGGIORNAMENTO ORE 08.00

Nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto ML 4.0 registrata dall’INGV alle 6:44 nella zona di Milo, nel catanese.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30

Arrivano i dai ufficiali dell'Ingv la scossa si è verificata alla ore 06.44 di magnitudo 4.0

Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 6 km W Milo (CT), il 28-05-2023 alle ore 06:44:22 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7420, 15.0470 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

TERREMOTO pochi minuti fa nella zona di Catania con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 3.7 e 4.2

La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 3.7 e 4.2 magnitudo.

Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale, sopratuttto nella zona jonica del Catanese

