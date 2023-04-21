TERREMOTO pochi minuti fa nella zona di Catania con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 4.4 e 4.9
A cura di Redazione
21 aprile 2023 14:17
TERREMOTO pochi minuti fa nella zona di Catania con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 4.4 e 4.9.
La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 4.4 e 4.9 magnitudo.
Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito nelle zona della Sicilia orientale
IN AGGIORNAMENTO