21 aprile 2023 14:17
News
TERREMOTO pochi minuti fa nella zona di Catania con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 4.4 e 4.9.

La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 4.4 e 4.9 magnitudo.

Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito nelle zona della Sicilia orientale

IN AGGIORNAMENTO

