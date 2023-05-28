TERREMOTO. SCIAME SISMICO IN CORSO SULL'ETNA, SCOSSA DI 4.0 REGISTRATA ALLE ORE 06.44
AGGIORNAMENTO Arrivano i dai ufficiali dell'Ingv la scossa si è verificata alla ore 06.44 di magnitudo 4.0 Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 6 km W Milo (CT), il 28-05-2023 alle...
AGGIORNAMENTO
Arrivano i dai ufficiali dell'Ingv la scossa si è verificata alla ore 06.44 di magnitudo 4.0
Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 6 km W Milo (CT), il 28-05-2023 alle ore 06:44:22 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7420, 15.0470 ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
TERREMOTO pochi minuti fa nella zona di Catania con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 3.7 e 4.2
La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 3.7 e 4.2 magnitudo.
Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale, sopratuttto nella zona jonica del Catanese
