TERREMOTO: SCOSSA CON EPICENTRO A SANT’ALFIO MAGNITUDO 2.7
A cura di Redazione
14 febbraio 2019 10:41
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata questa mattina alle ore 09:27:23 a 3 km ovest da Sant’Alfio (Catania), ad una profondità di 10 km.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.