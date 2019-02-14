95047

TERREMOTO: SCOSSA CON EPICENTRO A SANT’ALFIO MAGNITUDO 2.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata questa mattina alle ore 09:27:23 a 3 km ovest da Sant’Alfio (Catania), ad una profondità di 10 km.L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismi...

14 febbraio 2019 10:41
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata questa mattina alle ore 09:27:23 a 3 km ovest da Sant’Alfio (Catania), ad una profondità di 10 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

 

