TERREMOTO, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A BRONTE
Alle ore 20:07 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8, profondità 24 km e a 6 km a sud-ovest di Bronte. I comuni che hanno avvertito la scossa leggera sono quelli limitrofi di Adrano, Biancavilla, Maletto e Maniace. Non si registrano danni a persone o cose.“
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.737 longitudine 14.802 (errore epicentrale 0.4 km)
profondità 23.9 km (errore in profondità 0.6 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Bronte (CT) (6.1 km)
2) Adrano (CT) (8.3 km)
3) Maletto (CT) (11.6 km)
Un ulteriore scossa si è verificata alla ore ore 22:17:04 locali (20:17:04 UTC), di magnitudo locale pari a 2.6 (±0.2), a 7.2 km SW da Bronte (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.735 longitudine 14.784 (errore epicentrale 0.6 km)
profondità 24.0 km (errore in profondità 0.7 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Bronte (CT) (7.2 km)
2) Adrano (CT) (8.7 km)
3) Biancavilla (CT) (12.6 km)