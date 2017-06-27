TERREMOTO SULL'ETNA - EPICENTRO RAGALNA

Una nuova debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 giugno 2017, esattamente alle 15.52, sul versante meridionale dell’Etna dopo che alle 13.41 era stata rilevata una scossa di magnitudo 2...

Una nuova debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 giugno 2017, esattamente alle 15.52, sul versante meridionale dell’Etna dopo che alle 13.41 era stata rilevata una scossa di magnitudo 2.2.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV questa seconda scossa è stata di magnitudo 2.25 sulla scala richter, con ipocentro fissato a soli 5 km di profondità, risultando molto superficiale. Epicentro individuato a Ragalna.

Il sisma è stato avvertito debolmente con tremori e boati tra Catania, Ragalna, Belpasso, Adrano, Paternò e Mascalucia.

Le due scosse sono legate all’attività vulcanica dell’Etna, per cui non si esclude un nuovo parossismo del vulcano a breve.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

IN AGGIORNAMENTO