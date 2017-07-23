TERREMOTO SULL’ETNA – LIEVE SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BRONTE

Una scossa di magnitudine 2.5 sulla scala Richter ha interessato la zona di Catania.L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 10 km ed è avvenuto alle 14 e 28 minuti sul terr...

A cura di Redazione 23 luglio 2017 15:01

