TERREMOTO SULL’ETNA – LIEVE SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BRONTE
A cura di Redazione
23 luglio 2017 15:01
Una scossa di magnitudine 2.5 sulla scala Richter ha interessato la zona di Catania.
L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 10 km ed è avvenuto alle 14 e 28 minuti sul territorio di Bronte.
I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dal sisma sono : Maletto, Maniace, Randazzo,Cesarò, San Teodoro, Adrano, Santa Domenica Vittoria,Biancavilla, Roccella Valdemone e Ragalna.
