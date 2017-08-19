95047

TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 3.1 AD ADRANO

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'INGV,  tra le ore 13.24 e le ore 13.48 nel territorio compreso tra Biancavilla ed Adrano.La scossa più forte di magnitudo 3.1...

19 agosto 2017 14:42
Una serie di scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'INGV,  tra le ore 13.24 e le ore 13.48 nel territorio compreso tra Biancavilla ed Adrano.

La scossa più forte di magnitudo 3.1 è stata registrata, esattamente alle ore 13.38 ad una profondità di 21,2 km con epicentro ad Adrano

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità delterremoto: Adrano,Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Ragalna

Riepilogo scosse

IN AGGIORNAMENTO

