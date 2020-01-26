TERREMOTO TURCHIA, BIMBA ESTRATTA VIVA DALLE MACERIE A 28 ORE DAL SISMA

Una bambina di due anni e sua madre sono state estratte vive dalle macerie di un condominio oltre 24 ore dopo il terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la Turchia orientale.Finora i morti sono 31,...

A cura di Redazione 26 gennaio 2020 16:00

