A seguito dello sciame sismico che sta interessando l’area etnea, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 05.00 il Comitato Operativo presso la sede de...

A seguito dello sciame sismico che sta interessando l’area etnea, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 05.00 il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma.

TERREMOTO:CONVOCATO COMITATO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE A ROMA 1/16 Successivo »

FOTO DA FACEBOOK

Forte scossa di terremoto pochi minuti fa, si segnalano crolli tra Zafferana, Fleri e Santa Venerina

ECCO I DATI UFFICIALI DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 03:19:14 locali (02:19:14 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 4.8 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 1.1 km a S da Lavinaio.

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.625 longitudine 15.102 (errore epicentrale 0.5 km)

profondità 1.2 km (errore in profondità 0.6 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Viagrande (CT) (1.7 km)

2) Trecastagni (CT) (2.2 km)

3) Aci Bonaccorsi (CT) (2.9 km)

Il sisma è stato percepito nettamente da quasi tutta la popolazione del catanese

"Siamo vivi per miracolo", ripete una famiglia di 4 persone di Fleri - madre, padre e due figli minori - dopo che le pareti della loro casa sono crollate per il sisma di magnitudo 4.8 nella notte a nord di Catania.

Sono feriti in maniera lieve: escoriazioni e un po' di sangue.

"Eravamo a letto - ricostruisce il capo famiglia -, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso.

Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo".

Altre antiche costruzioni sono crollate a Fleri, Santa Venerina e Zafferana Etna.

CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE

IN AGGIORNAMENTO

Fortissima scossa di terremoto sentita pochi minuti fa ecco i dati:

SECONDO LA PRIMA STIMA DELL'INGV MAGNITUDO 5.0

è avvenuto alle ore 03.19.16 ad una profondità di 2 km con epicentro nel mare di Catania

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE