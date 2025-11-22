Terribile incidente sulla Palermo-Sciacca: tre veicoli coinvolti, sei feriti e una vittima. Strada chiusa

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 624 “Palermo–Sciacca”, al km 46,500 nel territorio di Monreale, dove un violento scontro frontale ha coinvolto tre veicoli. Il bilancio è pesanti...

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 624 “Palermo–Sciacca”, al km 46,500 nel territorio di Monreale, dove un violento scontro frontale ha coinvolto tre veicoli. Il bilancio è pesantissimo: sei persone ferite e una vittima.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità della persona deceduta, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

La gravità del sinistro ha reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, mobilitato per il trasferimento urgente dei feriti più gravi.

La circolazione è stata completamente bloccata in direzione Sciacca, verso l’innesto con la SS115, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presenti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Corleone e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nella riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Anas – società del Gruppo FS Italiane – rinnova l’appello alla prudenza: “Quando guidi, Guida e Basta: niente distrazioni, niente alcol, niente droga”.

Per monitorare la situazione del traffico in tempo reale sono disponibili l’app “VAI” e il numero verde Pronto Anas 800.841.148.