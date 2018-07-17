TERRIBILE INCIDENTE TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI
TERRIBILE INCIDENTE TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI
A cura di Redazione
17 luglio 2018 22:04
AGGIORNAMENTO ORE 22.00
Le vittime sono due persone di 74 e 28 anni, zio e nipote (residenti a Terme Vigliatore), di nazionalità marocchina
Due morti è questo il triste bilancio, secondo le prime informazioni, di un violento incidente che si è verificato sull'autostrada Catania Messina,nel tratto compreso tra Svincolo Roccalumera e Svincolo Taormina in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento, un autovettura è andata a sbattere sul guardrail.
Sul posto autoambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.
TERRIBILE INCIDENTE TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI
TERRIBILE INCIDENTE TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI
IN AGGIORNAMENTO