TERRIBILE INCIDENTE TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI

AGGIORNAMENTO ORE 22.00

Le vittime sono due persone di 74 e 28 anni, zio e nipote (residenti a Terme Vigliatore), di nazionalità marocchina

Due morti è questo il triste bilancio, secondo le prime informazioni, di un violento incidente che si è verificato sull'autostrada Catania Messina,nel tratto compreso tra Svincolo Roccalumera e Svincolo Taormina in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento, un autovettura è andata a sbattere sul guardrail.

Sul posto autoambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

IN AGGIORNAMENTO