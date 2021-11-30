TERZA EDIZIONE DEL TROFEO DELL'ETNA DI BADMINTON
Si è conclusa domenica 28 Novembre la terza edizione del Trofeo dell'Etna, che ha visto gareggiare tanti badders provenienti da tutta la Sicilia.Ottimi risultati per le due associazioni Paternesi par...
Si è conclusa domenica 28 Novembre la terza edizione del Trofeo dell'Etna, che ha visto gareggiare tanti badders provenienti da tutta la Sicilia.
Ottimi risultati per le due associazioni Paternesi partecipanti: Le Racchette Paternò guidata dal Maestro Vincenzo Pappalardo e dalla Paternò Badminton Club del Presidente Gianfranco Fiorito.
Nel dettaglio le Racchette Paternò, ottengono i seguenti risultati:
3 Ori, 5 Argenti e 7 Bronzi.
Esordio con il botto per 2 under 13 Contrò M e Virgillito B prime nel DF, sempre Contrò è 2 nel SF mentre 3 Scelfo A. Faccio i complimenti a tutti i nostri atleti , Signorello G, Genovese M,Travagliante V, Scelfo R, Scuto D, Zingale L, Marici C, Scelfo S, Pappalardo G, Fallica G, Scelfo A, Contrò M, Virgillito B.
Ottimi piazzamenti pure per i badders della Paternò Badminton Club che ha partecipato con ben 10 ragazzi della fascia di età tra i 10 anni e 16 anni che hanno ottenuto
Due secondi posti con Gabriele Santangelo nel singolare maschile under 13 e Carmelo Guglielmo e Mattia Occhipinti nel doppio maschile sempre under 13.
Ottimo bronzo per la giovane Caterina Saccone, appena 10 anni compiuti nel singolare femminile under 13 e con Gabriele Santangelo e Biagio saccone nel doppio maschile under 13 e per lo stesso Biagio Saccone in coppia con Anna Guglielmino nel doppio misto
Non era presente il campione regionale junior Fiorito Marcantonio al meeting.