TERZA GIORNATA DI ALLERTA ROSSA IN SICILIA, PREVISTI FENOMENI INTENSI SULLA SICILIA ORIENTALE

Il ciclone che sta interessando la Sicilia orientale e parte della Calabria, da giorni, non sembra mollare la presa: piogge incessanti e vento forte stanno flagellando una vasta area, di fatto nel pieno di una perturbazione dai caratteri eccezionali.

Oggi martedì 26 ottobre, è la terza giornata di allerta rossa in Sicilia, che è colpita da un ciclone. Come spiegato dagli esperti in queste ore, il fenomeno non appartiene propriamente ai cosiddetti “uragani del Mediterraneo”, ma desta particolare apprensione perché non si sta esaurendo in fretta.

Oggi scuole chiuse in tutta la provincia di Catania

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità pure per la giornata di oggi

Di seguito, il bollettino integrale per IL 26 OTTOBRE 2021 emesso ieri alle ore 12

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE

DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- PER LE PROSSIME 12/18 ORE SULLA BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI ORIENTALE E MERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA CALABRIA, CON QUANTITATIVI CUMULATI CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUI SETTORI IONICO E MERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 24/60 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA.

PERSISTE:

- PER LE PROSSIME 18/24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO CENTROMERIDIONALE;

- PER LE PROSSIME 48/60 ORE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE

CENTROMERIDIONALE DELLA REGIO