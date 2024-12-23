TERZO INCIDENTE IN 48 ORE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE A PATERNO': SCONTRO TRA DUE AUTO, DIVELTI DUE PALETTI
PATERNO' – Non si arresta la preoccupante sequenza di incidenti stradali in via Circumvallazione a Paternò.
Dopo il sinistro avvenuto sabato, ben due episodi si sono registrati nella giornata di oggi, unedì 23 dicembre 2024. L'ennesimo, è avvenuto intorno alle 5:00 del mattino, all'incrocio con via Fallica.
Secondo le prime ricostruzioni, due automobili si sono violentemente scontrate.
Tra i veicoli coinvolti, una Fiat Punto ha subito danni significativi, arrivando a divellere due paletti del marciapiede a causa del forte impatto.
Nonostante la violenza dello scontro, fortunatamente non si registrano feriti gravi.
Questo nuovo incidente riaccende l’attenzione sulla pericolosità di questo tratto stradale, che continua a essere teatro di numerosi sinistri in un lasso di tempo estremamente ristretto.
Gli abitanti della zona, preoccupati, lamentano da tempo la mancanza di misure di sicurezza adeguate, come una migliore segnaletica, rallentatori di velocità o controlli più frequenti da parte delle autorità.