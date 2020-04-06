TERZO MORTO DI CORONAVIRUS A BELPASSO, IL SECONDO IN 24 ORE

Terza vittima per il coronavirua a Belpasso, la seconda in appena 24ore.Dopo la scomparsa di ieri sera del Dottor Pippo Vasta, medico molto noto in città e nel comprensorio.Questa mattina arriva un ul...

Terza vittima per il coronavirua a Belpasso, la seconda in appena 24ore.

Dopo la scomparsa di ieri sera del Dottor Pippo Vasta, medico molto noto in città e nel comprensorio.

Questa mattina arriva un ulteriore brutta notizia per la città, la scomparsa dell'imprenditore Domenico Reitano, di 77 anni, dopo una battaglia durata giorni in terapia intensiva

Il sindaco Daniele Motta, affida il suo dolore attraverso il suo profilo:

Oggi Belpasso piange il lutto di un altro nostro concittadino.

Porgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l'Amministrazione Comunale.

La città nelle ultime 24 ore è stata gravemente colpita e il bilancio di vittime si fa pesante