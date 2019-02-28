TETTO DI UNA VILLA IN FIAMME A ZAFFERANA ETNEA

Incendio a Zafferanta Etnea, in fiamme il tetto di una villa.Poco dopo le ore 20.00 di ieri, in via Cavotta, 11 a Zafferana Etnea (CT), i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e di Linguagloss...

Incendio a Zafferanta Etnea, in fiamme il tetto di una villa.

Poco dopo le ore 20.00 di ieri, in via Cavotta, 11 a Zafferana Etnea (CT), i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e di Linguaglossa con l’ausilio di un’autoscala inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per lo spegnimento dell’incendio del tetto di un’abitazione in villa.

L’incendio ha seriamente danneggiato la copertura in legno e tegole della villa ed ha reso inagibile l’abitazione sottostante, rendendo necessario lo sgombero dei due occupanti, padre e figlio.